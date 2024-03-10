Орбан рассказал о плане Трампа для завершения конфликта на Украине

Орбан: у Трампа есть план прекращения конфликта на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что у экс-президента США Дональда Трампа есть план прекращения конфликта на Украине. Об этом он сообщил в интервью телеканалу М1.

По словам Орбана, Трамп обладает довольно подробным планом, как завершить кризис в стране. «Но я не уполномочен рассказывать о сути этих планов», — отметил венгерский премьер.

Ранее Орбан предрек урегулирование на Украине при избрании Трампа президентом США. «Вернитесь и принесите нам мир, господин президент!» — призвал его премьер-министр.

Ранее сообщалось, что Трамп встретился с Орбаном в пятницу, 8 марта, в своей резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде. Политики беседовали почти час. На встрече также присутствовали их ближайшие сотрудники.

