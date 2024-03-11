В России оценили идею введения госрегулирования цен на топливо

Вице-премьер Новак: правительство не планирует госрегулирования цен на АЗС

В правительстве России не планируют вводить государственное регулирование розничных цен на различные виды топлива на автозаправочных станциях (АЗС). Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, его слова приводит журнал «Эксперт».

Как уточнил чиновник, подобная мера исказила бы механизм свободного рыночного ценообразования. Кроме того, госрегулирование топливных цен привело бы к снижению инвестиций в модернизацию нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и развитие сетей АЗС.

Последнее обстоятельство, в свою очередь, создало бы предпосылки для образования дефицита дизеля и бензина на российском рынке. С учетом вышеуказанных факторов идея госрегулирования цен на топливо вряд ли будет поддержана властями РФ, резюмировал Новак.

Ранее глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский заявил, что в настоящее время принятых российским властями мер достаточно для стабилизации внутренних цен на топливо. Он напомнил, что с 1 марта правительство установило запрет на вывоз российского бензина на полгода. Кроме того, в преддверии посевной обязательный норматив продаж дизельного топлива на бирже был увеличен до 16 процентов.