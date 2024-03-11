В российском регионе дворник надругался над дочерью знакомой

В Ленобласти задержали дворника, надругавшегося над дочерью знакомой

В Ленинградской области дворник надругался над маленькой дочерью знакомой. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным телеканала, инцидент произошел в деревне Рапполово во Всеволожском районе. Мать потерпевшей рассказала полицейским, что ее знакомый надругался над школьницей в период с 9 по 10 марта.

Дворника уже задержали. В отношении него составлен административный протокол и решается вопрос о возбуждении дела.

Ранее стало известно, что в Карелии суд арестовал 22-летнего мужчину, который предлагал интимную связь школьницам и развращал их.