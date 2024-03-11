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В российском регионе дворник надругался над дочерью знакомой
В Ленобласти задержали дворника, надругавшегося над дочерью знакомой
В Ленинградской области дворник надругался над маленькой дочерью знакомой. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
По данным телеканала, инцидент произошел в деревне Рапполово во Всеволожском районе. Мать потерпевшей рассказала полицейским, что ее знакомый надругался над школьницей в период с 9 по 10 марта.
Дворника уже задержали. В отношении него составлен административный протокол и решается вопрос о возбуждении дела.
Ранее стало известно, что в Карелии суд арестовал 22-летнего мужчину, который предлагал интимную связь школьницам и развращал их.