AP: причины отступления ВСУ из Авдеевки представляют угрозу для будущего Украины

Причины отступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Авдеевки представляют угрозу для будущего страны. Об этом по итогам беседы с солдатами украинской армии заявили колумнисты Associated Press (AP).

«[Журналисты] провели беседу с десятью украинскими солдатами, чтобы выяснить, как истощение боеприпасов, численное превосходство Российской армии и просчеты украинского командования привели к главному поражению Украины в [2024] году. Такие же проблемы создают риски для ближайшего будущего [остальной] Украины», — говорится в публикации журналистов из США.

По мнению опрошенных солдат, отступление из Авдеевки должно было начаться раньше. Военнослужащие ВСУ страдали от нехватки артиллерийских снарядов и не могли вести контрбатарейную борьбу.

Ранее о деталях отступления украинской армии из Авдеевки рассказал пленный украинский солдат. По его словам, оставляя позиции, военнослужащие ВСУ часто бросали раненых товарищей.