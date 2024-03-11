Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:52, 11 марта 2024Бывший СССР

В США назвали угрозы для будущего Украины

AP: причины отступления ВСУ из Авдеевки представляют угрозу для будущего Украины

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Причины отступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Авдеевки представляют угрозу для будущего страны. Об этом по итогам беседы с солдатами украинской армии заявили колумнисты Associated Press (AP).

«[Журналисты] провели беседу с десятью украинскими солдатами, чтобы выяснить, как истощение боеприпасов, численное превосходство Российской армии и просчеты украинского командования привели к главному поражению Украины в [2024] году. Такие же проблемы создают риски для ближайшего будущего [остальной] Украины», — говорится в публикации журналистов из США.

По мнению опрошенных солдат, отступление из Авдеевки должно было начаться раньше. Военнослужащие ВСУ страдали от нехватки артиллерийских снарядов и не могли вести контрбатарейную борьбу.

Ранее о деталях отступления украинской армии из Авдеевки рассказал пленный украинский солдат. По его словам, оставляя позиции, военнослужащие ВСУ часто бросали раненых товарищей.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      Разведка Украины заявила, что готовит серьезную операцию в Крыму. Что планирует Киев?

      Представительство ЕС в России назвало причины отказа от встречи с Лавровым

      Путин поручил решить вопрос о выплатах взрослым детям погибших бойцов СВО

      Раскрыт новый механизм передачи генетической информации

      Молния на платье Эммы Стоун лопнула на «Оскаре»

      Россиянам дали рекомендации по подготовке к Великому посту

      В России оценили рост контрафакта из-за параллельного импорта

      В ЕС высказались о высылке послов из России после отказа от встречи с Лавровым

      В России 12-летний ребенок надышался газом и попал в реанимацию

      МИД Грузии выразил протест послам ЕС и Германии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше