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10:54, 11 марта 2024Мир

В США озвучили сроки сохранения Россией темпов военного производства

WSJ: РФ может сохранять текущий темп военного производства от двух до пяти лет
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Россия может сохранять текущий темп военного производства от двух до пяти лет. Такие сроки озвучила американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на высокопоставленного представителя НАТО, пожелавшего сохранить анонимность.

«Способность России производить танки, ракеты и снаряды удивила Запад и усилила давление на Украину», — говорится в материале.

По данным двух военных разведок европейских стран Североатлантического альянса, Россия может произвести такое количество вооружения, которого «хватит еще на несколько лет». Например, в разведке Эстонии полагают, что объем производства артиллерийских снарядов в России превышает совокупный объем такого производства в США и Европейском союзе.

Как отмечает издание, именно объем артиллерийских боеприпасов России, значительно превышающий количество снарядов в распоряжении Вооруженных сил Украины (ВСУ), стал решающим фактором при взятии Авдеевки российскими военными. По словам шведского военного эксперта Оскара Йонссона, Москва «довольно впечатляюще» увеличила производство во многих оборонных отраслях.

Ранее стало известно, что европейский импорт оружия за пять лет увеличился почти вдвое. Уточняется, что конфликт на Украине оказал серьезное влияние на мировой рынок вооружений.

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      Виктория КондратьеваДарья Балацкая
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