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15:33, 11 марта 2024Бывший СССР

В ВСУ подтвердили вручение повесток инвалидам

В ВСУ объяснили выдачу повесток инвалидам необходимостью уточнить данные

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) подтвердили вручение повесток мужчинам, имеющим инвалидность. Соответствующее сообщение в своем Telegram-канале опубликовало оперативное командование украинскими войсками «Север».

В ВСУ заявили, что в социальных сетях часто публикуются претензии к работникам территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) за выдачу повесток инвалидам. Однако, как объяснили в «Севере», это в первую очередь означает вызов мужчины в ТЦК для необходимого уточнения данных и обновления личной информации.

«Если мужчина получил инвалидность после приписки к призывному участку или вообще не стоит на учете в ТЦК, то о его инвалидности знать не могут», — добавили в командовании ВСУ.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что мобилизованного в Одессе инвалида не стало в первый день службы в ВСУ. Известно, что мужчина страдал от эпилепсии. К расследованию произошедшего была привлечена военная прокуратура.

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      Екатерина Грищенко
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