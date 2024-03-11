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19:55, 11 марта 2024Бывший СССР

В ВСУ раскритиковали идею связать отсрочку от мобилизации и уровень зарплаты

Украинские военные раскритиковали идею связать отсрочку с уровнем зарплаты

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин раскритиковал идею кабинета министров Украины забронировать от мобилизации тех, кто зарабатывает от 35 тысяч гривен (83 тысячи рублей), его слова передает издание «Страна».

«Вместо того чтобы изменить подход к рекрутингу и подготовке — решили узаконить принцип "война только для бедных"», — заявил Жорин, добавив, что Украина стоит перед серьезными испытаниями на фронте и подобные инициативы будут иметь катастрофические последствия для страны.

Ранее о желании кабинет министров Украины привязать отсрочку от мобилизации к уровню зарплаты сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Помимо этого, отсрочку от мобилизации дадут полицейским и поставщикам для украинской армии.

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      Валентин Карант
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