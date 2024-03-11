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10:07, 11 марта 2024Силовые структуры

Россиянин расправился с родителями, поджег дом и принял решение о самоубийстве

В Ленобласти мужчина убил родителей, поджег дом и совершил суицид

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Globallookpress.com

В Ленинградской области после ночного пожара в постройке найдены три тела и обрез. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

ЧП произошло в поселке Красносельское Выборгского района. По предварительным данным, 50-летний хозяин расправился с пожилыми родителями и поджег газовый баллон. После этого мужчина принял решение о самоубийстве.

Трагедия произошла после вынесения судом решения о сносе постройки и выселении ее жильцов. На этом месте прежде стоял барак, который был признан аварийным. Несколько семей съехали, но одна — из родителей и взрослого сына — осталась. Они на месте барака построили частный дом, пока он не был признан незаконным.

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      Любовь Ширижик
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