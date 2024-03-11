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11:12, 11 марта 2024Мир

Власти Франции обвинили в стремлении к обществу войны

Политик Филиппо: власти Франции идут не к военной экономике, а к обществу войны

Фото: Charles Platiau / Reuters

Власти Франции идут не к военной экономике, а к обществу войны. В этом стремлении руководство страны обвинил лидер французской партии «Патриоты» и кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо, сообщает РИА Новости.

«Они говорят, что это способ нарастить военное производство. Но, на мой взгляд, подразумевают нечто более глобальное. Они, скорее, должны говорить об обществе войны: необходимо контролировать информацию, социальные сети, дискуссии в обществе, что можно говорить и что нельзя», — сказал политик.

Ранее он оценил слова французского президента Эммануэля Макрона об отправке военных НАТО на Украину и подчеркнул, что эти высказывания увеличили число противников конфликта во Франции. Филиппо отметил, что французы осознали невозможность одержания победы Киевом.

Политик также объяснил, почему идея ядерного зонтика Европейского союза (ЕС) является ужасной. По его словам, ее реализация может привести к использованию французского ядерного оружия другими государствами даже в том случае, когда Париж не будет являться участником военного конфликта

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      Семен Александров
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