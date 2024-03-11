Военный СВО рассказал о мести шахтера украинцам за погибшую в Донбассе семью

Военный СВО Мордвин: шахтер ножом отомстил ВСУ за погибшую в Донбассе семью

Военный СВО с позывным Мордвин рассказал российскому военкору Юрию Котенку о том, как шахтер отомстил Вооруженным силам Украины (ВСУ) за погибшую в Донбассе семью. Видео опубликовано в Telegram-канале корреспондента.

«Со мной служил шахтер, семью которого разорвал украинский снаряд еще в 2014 году. Он взял нож и сам пошел вырезать украинские блокпосты», — рассказал боец.

По его словам, в рамках спецоперации Россия должна закрыть небо над Черным морем от беспилотников НАТО, защитить традиционные ценности в Донбассе от западного влияния.

Ранее российские военные сняли с дрона расстрел раненого украинского бойца его же офицером в районе Новомихайловки Донецкой народной республики.