Военный СВО рассказал о мести шахтера украинцам за погибшую в Донбассе семью
Военный СВО Мордвин: шахтер ножом отомстил ВСУ за погибшую в Донбассе семью
Военный СВО с позывным Мордвин рассказал российскому военкору Юрию Котенку о том, как шахтер отомстил Вооруженным силам Украины (ВСУ) за погибшую в Донбассе семью. Видео опубликовано в Telegram-канале корреспондента.
«Со мной служил шахтер, семью которого разорвал украинский снаряд еще в 2014 году. Он взял нож и сам пошел вырезать украинские блокпосты», — рассказал боец.
По его словам, в рамках спецоперации Россия должна закрыть небо над Черным морем от беспилотников НАТО, защитить традиционные ценности в Донбассе от западного влияния.
Ранее российские военные сняли с дрона расстрел раненого украинского бойца его же офицером в районе Новомихайловки Донецкой народной республики.