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09:09, 11 марта 2024Бывший СССР

Захарова рассказала МИД Эстонии о целях бомбардировки Таллина в 1944 году

Захарова раскритиковала публикацию МИД Эстонии об освобождении Таллина

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Публикация МИД Эстонии с упоминанием налета советской авиации на немецкие объекты в Таллине в 1944 году является фальсификацией и вырыванием из контекста, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Сообщение она опубликовала в своем Telegram-канале.

Захарова прокомментировала публикацию МИД Эстонии фотографии Таллина в 1944 году на странице в соцсети X. Она рассказала, что в ходе налета бомбардировкам подверглись объекты немецкой разведки, средства ПВО и морской арсенал. Дипломат также указала эстонским властям на обстрел Таллина немецкими войсками в 1941 году во время эвакуации Красной армии и мирных жителей.

«А то, что свои лживые параллели эстонские власти проводят с нынешним киевским режимом... Идейное родство правящей в Эстонии националистической верхушки и киевского режима не вызывает никакого удивления», — заявила пресс-секретарь МИД. Она также напомнила, что в освобождении Таллина в составе Красной армии участвовали бойцы эстонского стрелкового корпуса.

Ранее Захарова поздравила Эстонию с построением диктатуры. По ее словам, эстонские власти пытались построить демократию, но получилась диктатура и полицейское государство.

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      Юрий Леонов
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