55-летнюю Селин Дион раскритиковали в сети за откровенный наряд

Канадская певица Селин Дион посетила хоккейный матч в Лас-Вегасе в откровенном виде и была раскритикована в сети. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

55-летняя знаменитость вышла в свет в объемном трикотажном платье бежевого цвета. При этом на фото видно, что звезда отказалась от бюстгальтера, поскольку сквозь ткань просвечивались ее соски. Свой образ артистка дополнила крупными серьгами-кольцами, а также укладкой с собранными в пучок волосами.

Известно, что Дион зашла в раздевалку участников клуба «Эдмонтон Ойлерз» и провела с ними время.

Поклонники оценили внешний вид Дион в комментариях под материалом. «Зачем вы показываете соски? Вы слишком стильная для этого тренда», «Лучше бы вы все-таки надели бюстгальтер», «Нужен лифчик, выглядит ужасно и на все 65 лет», «Могла бы надеть бюстгальтер, очень не женственно», — возмутились они.

В феврале неизлечимо больная Селин Дион впервые за долгое время появилась на публике. Звезда вышла на сцену премии «Грэмми» и объявила победителя в номинации «Альбом года».