Американская разведка сообщила об угрозе жизнеспособности Нетаньяху как лидера

FT: разведка США считает, что жизнеспособность Нетаньяху как лидера под угрозой

По данным американской разведки, власть израильского лидера Биньямина Нетаньяху находится под угрозой. Об этом сообщает издание Financial Times (FT).

«Жизнеспособность Нетаньяху как лидера, а также его правящей коалиции крайне правых и ультраортодоксальных партий (...) может быть под угрозой», — отмечает разведка США.

В докладе спецслужб говорится, что недоверие к израильскому премьеру «углубилось и расширилось» среди общественности. Из-за этого, как считает американская разведка, в стране могут начаться крупные протесты в перспективе приближающихся выборов.

Спецслужбы США также допускают «создание другого, более умеренного правительства» после выборов.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден в разговоре с Нетаньяху указал ему на необходимость «прийти к Иисусу».