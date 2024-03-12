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17:23, 12 марта 2024Мир

Американская разведка сообщила об угрозе жизнеспособности Нетаньяху как лидера

FT: разведка США считает, что жизнеспособность Нетаньяху как лидера под угрозой
СюжетПротесты в США

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

По данным американской разведки, власть израильского лидера Биньямина Нетаньяху находится под угрозой. Об этом сообщает издание Financial Times (FT).

«Жизнеспособность Нетаньяху как лидера, а также его правящей коалиции крайне правых и ультраортодоксальных партий (...) может быть под угрозой», — отмечает разведка США.

В докладе спецслужб говорится, что недоверие к израильскому премьеру «углубилось и расширилось» среди общественности. Из-за этого, как считает американская разведка, в стране могут начаться крупные протесты в перспективе приближающихся выборов.

Спецслужбы США также допускают «создание другого, более умеренного правительства» после выборов.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден в разговоре с Нетаньяху указал ему на необходимость «прийти к Иисусу».

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      Лина Пивоварова
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