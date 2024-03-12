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06:45, 12 марта 2024Наука и техника

Blue Origin запустит лунный посадочный модуль в 2025 году

Blue Origin: лунный посадочный модуль Blue Moon будет запущен в 2025 году

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Лунный посадочный модуль Blue Moon планируется впервые запустить в 2025 году. Об этом телеканалу CBS заявил старший вице-президент компании Blue Origin Джон Кулурис.

По его словам, речь идет о грузовом аппарате Mark 1, который станет прототипом лунного пилотируемого корабля Blue Moon. «Мы ожидаем, что посадочный модуль окажется на Луне через 12–16 месяцев», — заявил руководитель.

Издание SpaceNews напоминает, что в рамках миссии Pathfinder планируется протестировать ряд ключевых технологий, используемых Mark 1, в частности, двигатель BE-7, криогенные системы, авионику и связь. После двух успешных полетов Mark 1 компания планирует запустить аппарат Mark 2, рассчитанный на транспортировку людей.

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В мае 2023 года НАСА выбрало конкурента SpaceX — компанию Blue Origin — для создания второго лунного посадочного модуля миссии Artemis. Стоимость контракта составляет 3,4 миллиарда долларов. За эту сумму в рамках миссии Artemis 5 компания должна разработать модуль Blue Moon, предназначенный для доставки астронавтов на Луну и способный стыковаться с окололунной станцией Gateway.

В НАСА рассчитывают запустить миссию Artemis 5 в 2029 году.

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      Иван Потапов
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