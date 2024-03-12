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12:33, 12 марта 2024Бывший СССР

Большинство украинцев выступили за устранение русского языка

КМИС: 66 процентов украинцев выступили за устранение русского языка

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

В феврале 2024 года 66 процентов опрошенных украинцев выступили за устранение русского языка из официального общения. Об этом сообщают данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

«Только 3 процента считают, что русский язык должен получить статус второго государственного. И 24 процента считают, что русский язык может стать официальным в регионах, где большинство этого желают», — указывается в отчете по итогам исследования.

По данным института, лишь 10 процентов жителей Украины хотели бы видеть русский язык либо официальным в своей области, либо вообще вторым государственным. При этом подавляющее большинство желает его устранения из официального общения по всей стране или выступает против использования в своем регионе.

Ранее стало известно, что на Украине на 30 процентов выросло количество жалоб на использование русского языка. За 2023 год было получено 3692 доноса на нарушителей закона о государственном языке, это почти на треть больше, чем в 2022 году. Наибольшее число жалоб поступило из Киева — 1345.

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