Бритни Спирс опубликовала новое обнаженное фото

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс поделилась новым откровенным фото с пляжа. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

42-летняя певица предстала перед камерой обнаженной, полностью отказавшись от одежды и нижнего белья. При этом она повернулась к камере боком и прикрыла голую грудь руками.

Так на размещенном снимке видно, что на лице знаменитости отсутствует макияж, а волосы распущены.

В феврале сообщалось, что Бритни Спирс попыталась избавиться от одежды на видео. Певица записала ролик, где котором снялась в красном кроп-топе, оформленном принтом в «горох», и черных мини-шортах спортивного бренда Nike. Кроме того, на ней были сапоги на массивном каблуке. Во время исполнения танца знаменитость несколько раз припускала низ наряда, демонстрируя на камеру розовые трусы.