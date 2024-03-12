Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:03, 12 марта 2024Россия

В России назвали цель попытки прорыва ДРГ в Курской области

Депутат Чепа назвал попытку прорыва ДРГ демонстрацией сохранившихся сил
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Павел Колядин / ТАСС

Цель попытки прорыва украинской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ) на территорию Курской области — показать, что у ВСУ остались силы после контрнаступления, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Государственной Думы России Алексей Чепа.

«После провала так называемого контрнаступления не прекращаются попытки совершения террористических действий, чтобы этим показать, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) все еще есть силы», — сказал политик.

По мнению депутата, ВСУ также необходимо продемонстрировать, что только дефицит поставок оружия из стран Запада является сдерживающим фактором для совершения активных наступательных действий на всех участках фронта. Якобы, это должно мотивировать страны согласовать большие объемы поставок, подчеркнул Чепа.

О попытках прорыва украинских ДРГ на территорию России стало известно утром во вторник, 12 марта — об этом сообщили военкоры. По их данным, диверсанты на нескольких пикапах пытаются проникнуть на территорию Курской и Белгородской областей.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Украинская ДРГ попыталась прорваться в Курскую и Белгородскую области. На границе идут бои, есть раненые

      Стало известно об атаке беспилотника в Таганроге

      ВСУ атаковали коммерческое предприятие в Белгороде

      Уникальный гаджет появился в продаже в России

      В Армении заявили об отказе от помощи российских военных

      Французский производитель скоростных поездов продал долю в российском бизнесе

      Назван еще один серьезный риск для российского бюджета

      Оппозиция в Эстонии не поддержала идею лишить россиян избирательного права

      Найдена гробница неизвестного древнего правителя с золотом и сокровищами

      Пилоты самолета с россиянами на борту увидели неопознанный объект в небе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше