В России назвали цель попытки прорыва ДРГ в Курской области

Депутат Чепа назвал попытку прорыва ДРГ демонстрацией сохранившихся сил

Цель попытки прорыва украинской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ) на территорию Курской области — показать, что у ВСУ остались силы после контрнаступления, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Государственной Думы России Алексей Чепа.

«После провала так называемого контрнаступления не прекращаются попытки совершения террористических действий, чтобы этим показать, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) все еще есть силы», — сказал политик.

По мнению депутата, ВСУ также необходимо продемонстрировать, что только дефицит поставок оружия из стран Запада является сдерживающим фактором для совершения активных наступательных действий на всех участках фронта. Якобы, это должно мотивировать страны согласовать большие объемы поставок, подчеркнул Чепа.

О попытках прорыва украинских ДРГ на территорию России стало известно утром во вторник, 12 марта — об этом сообщили военкоры. По их данным, диверсанты на нескольких пикапах пытаются проникнуть на территорию Курской и Белгородской областей.