Эстония не станет конфисковывать машины с российскими номерами

Эстонские депутаты сообщили, что конфисковывать машины из России не будут

В Эстонии у владельцев машин с российскими номерами не станут конфисковывать их транспортные средства. Об этом рассказали депутаты прибалтийской республики, передают «Известия».

Член парламента от Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Калле Грюнталь сообщил, что вопрос о возможном изъятии автомобилей в настоящий момент не обсуждается. Эту информацию подтвердил депутат от Центристской партии Андрей Коробейник.

«В зале парламента этого не было. Может быть, это есть на уровне какой-нибудь комиссии, но, по-моему, нет, потому что я в принципе читаю все повестки», — сказал Коробейник.

С 13 марта владельцев автомобилей, не перерегистрировавших их в обозначенный срок, обяжут выплачивать штраф в размере 400 евро.

В Латвии с 15 февраля начал действовать запрет на нахождение в стране автомобилей с российскими номерами. Гражданам страны дали три месяца на перерегистрацию транспорта. Их машины могут конфисковывать или выписывать штраф от 750 до 2000 евро.