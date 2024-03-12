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14:50, 12 марта 2024Мир

Европарламент подаст в суд на Еврокомиссию из-за Венгрии

Politico: Европарламент подаст в суд на Еврокомиссию из-за Венгрии

Фото: Remo Casilli / Reuters

Европейский парламент (ЕП) подаст в суд на Европейскую комиссию (ЕК) из-за решения разморозить предназначенные средства для Венгрии. Об этом сообщает газета Politico.

«Мы считаем, что у нас есть веские аргументы, поскольку Комиссия противоречила сама себе в вопросе о том, соблюдает ли Венгрия верховенство закона», — приводит издание слова депутата ЕП от партии «Зеленые» Даниэль Фройнд.

Предполагается, что иск будет подан против решения Еврокомиссии до 25 марта. В свою очередь представитель ЕК подчеркнул, что решение было принято в соответствии с законодательством Европейского союза. Решение главы комиссии Урсулы фон дер Ляйен также поддержала Европейская народная партия, удерживающая большинство в Европарламенте.

В декабре прошлого года Еврокомиссия согласилась перечислить 10,2 миллиарда евро из 20 миллиардов замороженных средств. Решение вызвало неоднозначную реакцию, так как Будапешт обвиняется в нарушении прав человека.

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      Максим Габриелян
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