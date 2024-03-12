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10:47, 12 марта 2024Из жизни

Злоумышленники задумали скормить ребенка огромному питону

Daily Beast: в США злоумышленник решил скормить питону дочь бывшей девушки

Фото: David Clode / Unsplash

В американском штате Джорджия арестовали двух злоумышленников, которые задумали скормить ребенка питону. Об этом сообщает издание Daily Beast.

По версии полиции, один из преступников решил отомстить своей бывшей девушке. Он и его сообщник обсуждали несколько вариантов действий. Среди прочего, они хотели стрелять в дверь жертвы из лука или арбалета, посылать ей по почте собачьи экскременты и мертвых крыс, снять с нее скальп и выпустить в ее доме огромную змею, которая съест ее дочь.

В итоге злоумышленники заложили бомбу в доме, где жила женщина с дочерью. Хотя взрыв произошел, ни она, ни ее ребенок не пострадали.

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Злоумышленникам предъявлены обвинения в незаконном преследовании, использовании взрывчатых веществ при совершении уголовного преступления, хранении незарегистрированного взрывного устройства. Один из них получил два дополнительных обвинения, связанных с мошенничеством при покупке огнестрельного оружия.

В 2020 году сообщалось, что в Индии десятилетний мальчик сумел отбиться от напавшего на него трехметрового питона. Змея напала на ребенка, когда тот шел в храм.

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      Олег Парамонов
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