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10:15, 12 марта 2024Силовые структуры

ФСБ заподозрила в угрозе безопасности России троих депутатов из Южной Осетии

ФСБ требует лишить гражданства троих депутатов из Южной Осетии за угрозу России

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

ФСБ требует лишить гражданства России троих депутатов парламента Южной Осетии Гарри Мулдарова, Давида Санакоева и Дзамболата Медоева, заподозренных в создании угрозы национальной безопасности страны. Об этом сообщает «Ведомости».

По данным российской спецслужбы, парламентарии из фракции «За справедливость» совершили действия, направленные на обострение военно-политической обстановки вблизи государственной границы России. На этом основании ФСБ направила требование для прекращения гражданства России. В ответ парламентарии обратились в суд Владикавказа, оспаривая требование ФСБ.

Подробности относительно действий депутатов, создающих угрозу национальной безопасности, не приводятся.

Издание отмечает, что спецслужбы руководствуются законом, принятым в апреле 2023 года, предусматривающим лишение российского гражданства за угрозу национальной безопасности.

17 января сообщалось, что группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, расширяющий перечень преступлений, за которые лишают приобретенного гражданства России. Авторами проекта стали депутаты ГД Дмитрий КузнецовСправедливая Россия — За правду»), Алексей Журавлев (ЛДПР), Михаил Шеремет и Александр Бородай («Единая Россия») и Михаил Матвеев (КПРФ). Они призвали добавить в список причин для лишения гражданства умышленные тяжкие или особо тяжкие преступления, среди которых уничтожение памятников погибшим при защите Отечества, призывы к экстремизму, уклонение от военной службы и несоблюдение закона об иноагентах.

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      Любовь Ширижик
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