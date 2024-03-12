ФСБ заподозрила в угрозе безопасности России троих депутатов из Южной Осетии

ФСБ требует лишить гражданства троих депутатов из Южной Осетии за угрозу России

ФСБ требует лишить гражданства России троих депутатов парламента Южной Осетии Гарри Мулдарова, Давида Санакоева и Дзамболата Медоева, заподозренных в создании угрозы национальной безопасности страны. Об этом сообщает «Ведомости».

По данным российской спецслужбы, парламентарии из фракции «За справедливость» совершили действия, направленные на обострение военно-политической обстановки вблизи государственной границы России. На этом основании ФСБ направила требование для прекращения гражданства России. В ответ парламентарии обратились в суд Владикавказа, оспаривая требование ФСБ.

Подробности относительно действий депутатов, создающих угрозу национальной безопасности, не приводятся.

Издание отмечает, что спецслужбы руководствуются законом, принятым в апреле 2023 года, предусматривающим лишение российского гражданства за угрозу национальной безопасности.

17 января сообщалось, что группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, расширяющий перечень преступлений, за которые лишают приобретенного гражданства России. Авторами проекта стали депутаты ГД Дмитрий Кузнецов («Справедливая Россия — За правду»), Алексей Журавлев (ЛДПР), Михаил Шеремет и Александр Бородай («Единая Россия») и Михаил Матвеев (КПРФ). Они призвали добавить в список причин для лишения гражданства умышленные тяжкие или особо тяжкие преступления, среди которых уничтожение памятников погибшим при защите Отечества, призывы к экстремизму, уклонение от военной службы и несоблюдение закона об иноагентах.

