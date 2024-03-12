Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:53, 12 марта 2024Мир

ХАМАС согласилось на инициативу США о прекращении огня в Газе

Al Arabiya: ХАМАС согласилось на инициативу США о прекращении огня в Газе

Фото: Gil Cohen Magen / Globallookpress.com

Исламистская группировка ХАМАС согласилась на инициативу США о прекращении огня в секторе Газе и возвращении перемещенных лиц. Об этом сообщает Al Arabiya.

Ранее президент США Джо Байден заявлял, что соглашение о перемирии в секторе Газа может быть достигнуто к 4 марта. Он отмечал, что переговоры не завершены, но близки к успеху.

При этом американский лидер подчеркивал, что соглашение о прекращении огня уже находится в руках радикального палестинского движения ХАМАС и решение о его принятии лежит исключительно на руководстве группировки. Таким образом, Вашингтон возложил ответственность за заключение перемирия на палестинскую сторону.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны раскрыло потери ВСУ при попытке прорыва границы России

      43-летняя телезвезда с пышными формами поделилась фото в купальнике

      Финские истребители сопроводили российские бомбардировщики над Балтикой

      Российский военный оценил запасы запрашиваемых Украиной немецких ракет Taurus

      Украина получит пакет военной помощи от США на 300 миллионов долларов

      Родственница британского короля выйдет замуж за сварщика со славянской фамилией

      Пассажирский Boeing внезапно начал падать во время полета. Из-за чего сотни перепуганных пассажиров летали по салону?

      Путин заявил об угрозе потери Россией доли на рынке нефти

      Мужчинам раскрыли главные причины импотенции

      Адвокат Успенской рассказала о планах артистки на суд с Киркоровым

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше