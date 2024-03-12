ХАМАС согласилось на инициативу США о прекращении огня в Газе

Al Arabiya: ХАМАС согласилось на инициативу США о прекращении огня в Газе

Исламистская группировка ХАМАС согласилась на инициативу США о прекращении огня в секторе Газе и возвращении перемещенных лиц. Об этом сообщает Al Arabiya.

Ранее президент США Джо Байден заявлял, что соглашение о перемирии в секторе Газа может быть достигнуто к 4 марта. Он отмечал, что переговоры не завершены, но близки к успеху.

При этом американский лидер подчеркивал, что соглашение о прекращении огня уже находится в руках радикального палестинского движения ХАМАС и решение о его принятии лежит исключительно на руководстве группировки. Таким образом, Вашингтон возложил ответственность за заключение перемирия на палестинскую сторону.