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02:00, 12 марта 2024Забота о себе

Испытывающая 70 оргазмов за ночь женщина рассказала о любимой эротической игре

Фото: Yura Fresh / Unsplash

Проживающая в Нью-Йорке Кэтрин Дрисдейл рассказала, что знакомится с мужчинами в интернете и принуждает их к уборке и выполнению другой работы по дому. О любимом и к тому же полезном в хозяйстве фетише она рассказала в эфире подкаста Sex Party, пишет Daily Star.

Американка заявила, что испытывает до 70 оргазмов за ночь, и призналась, что ей нравится доминировать в постели и подчинять мужчин. Одной из ее любимых форм эротической игры является принуждение к уборке. Женщина утверждает, что один из поклонников мыл в ее доме пол и посуду, пока она принимала ванну. «Иногда я позволяла ему поклоняться моим ногам», — вспомнила Дрисдейл, добавив, что ей пришлось расстаться с этим мужчиной, так как он хотел делать уборку в стрингах, а ей эта идея не понравилась.

Другой партнер, продолжила Дрисдейл, заботился о ней пока она болела коронавирусом. Взамен поклонник хотел получить в подарок ее нижнее белье и несколько ее фотографий в нем. Также женщина отметила, что примерно 20-30 процентов мужчин, с которыми она знакомилась, возбуждались от идеи наблюдения за тем, как она занимается сексом.

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      Алиса Дмитриева
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