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13:52, 12 марта 2024Ценности

Известная журналистка появилась на «Оскаре» в созданном Анджелиной Джоли платье

Журналистка Сулейка Жауад появилась на «Оскаре» в платье бренда Анджелины Джоли

Фото: Mike Coppola / Getty Images

Известная американская журналистка и писательница Сулейка Жауад появилась на кинопремии «Оскар» в платье, созданном актрисой Анджелины Джоли. Об этом сообщает Harper's Bazaar.

По словам журналистов, Жауад стала первой из знаменитостей, кто вышел в свет в наряде бренда Atelier Jolie. Изделие выполнено из плиссированного переработанного шелка серого цвета и оформлено накидкой с объемными рукавами и шлейфом. Также на платье присутствует изображение оркестра. Отмечается, что иллюстрация является данью уважения фильму «Американская симфония», в котором журналистка сыграла вместе со своим мужем, актером Джоном Батистом.

В интервью корреспонденту телепрограммы CTV Etalk Жауад отметила, что это первое платье Джоли, созданное для светского мероприятия. «Это был ее первый опыт создания платья для красной дорожки, и она пригласила замечательного художника Чаза Геста нарисовать симфонический оркестр на обратной стороне платья», — рассказала она.

В мае 2023 года Анджелина Джоли объявила о запуске модного дома Atelier Jolie. В своих соцсетях актриса сообщила, что к открытию собственного бренда одежды и аксессуаров ее подтолкнуло многолетнее сотрудничество с портными и ювелирными мастерами.

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      Мария Винар
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