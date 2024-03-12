Карлсон: Крым вошел в состав России в результате демократического референдума

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что Крым вошел в состав России в результате народного выбора. Об этом сообщает РИА Новости.

Он указал, что русскоязычное население Крыма абсолютным большинством проголосовало за то, чтобы стать частью России после переворота на Украине в 2014 году. «Я бы сказал, это демократический процесс», — отметил Карлсон.

В феврале Карлсон в видеообращении после интервью с президентом России Владимиром Путиным оценил возможность возвращения Крыма в состав Украины. «Крым находился в руках России еще в начале этой войны. Поэтому, если вы действительно считаете, что в качестве условия для достижения мира Путин должен будет отдать Крым, то вы безумны», — заявил он.