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05:40, 12 марта 2024Интернет и СМИ

Карлсон рассказал американцам о пути возвращения Крыма в состав России

Карлсон: Крым вошел в состав России в результате демократического референдума
СюжетНаселение России:

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что Крым вошел в состав России в результате народного выбора. Об этом сообщает РИА Новости.

Он указал, что русскоязычное население Крыма абсолютным большинством проголосовало за то, чтобы стать частью России после переворота на Украине в 2014 году. «Я бы сказал, это демократический процесс», — отметил Карлсон.

В феврале Карлсон в видеообращении после интервью с президентом России Владимиром Путиным оценил возможность возвращения Крыма в состав Украины. «Крым находился в руках России еще в начале этой войны. Поэтому, если вы действительно считаете, что в качестве условия для достижения мира Путин должен будет отдать Крым, то вы безумны», — заявил он.

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      Марина Совина
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