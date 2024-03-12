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16:14, 12 марта 2024Из жизни

Поклоняющийся костям мужчина устроил дома склад человеческих черепов

В Индии дома у мужчины обнаружили 25 человеческих черепов и сотни других костей
Архивное фото

Архивное фото. Фото: jessica rigollot / Unsplash

В Индии арестовали мужчину, который устроил в принадлежащем его семье доме склад человеческих черепов. Об этом сообщает Live9News.

Черепа обнаружили на ферме мужчины по имени Баларам из деревни Джогара-Додди, штат Карнатака. Полицейские решили проверить индийца, после того как его застали поклоняющимся скелетированным останкам ночью на кладбище.

В фермерском доме Баларама правоохранители обнаружили 25 черепов и сотни других костей. Из костей на ферме мужчины был сооружен стул и кушетка, на которых хозяин отдыхал. Также мужчина разместил на границе своей земли вывеску с надписью: «Святая погребальная земля Кали».

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В данный момент полиция пытается выяснить, какого возраста найденные кости. Сам Баларам заявил, что найденные останки находятся на его земле «со времен предков».

Ранее супруги из США случайно обнаружили в своем саду чемодан с костями. Ребекка-Линн Эколс рассказала, что чемодан с жутким содержимым нашел ее муж, когда копал яму, чтобы посадить деревья.

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      Никита Савин
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