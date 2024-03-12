New York Post: молодежь применяет брокколи для создания веснушек при макияже

Молодежь нашла неожиданное применение брокколи для макияжа и удивила зрителей. На ролики, опубликованные в TikTok, обратили внимание в New York Post.

Блогеры, преимущественно представители поколения Z, начали использовать упомянутый продукт для создания веснушек во время мейкапа. В частности, инфлюэнсеры наносят на брокколи тени или бронзатор, после чего впечатывают их на лицо, имитируя веснушки.

Во флешмобе уже поучаствовали многие популярные блогеры, среди которых Полина Рейтман, Кристи Сара, Таква Ларсен и другие. Публикации девушек набрали миллионы просмотров на платформе и привлекли внимание многих пользователей сети.

В феврале сообщалось, что молодежь начала бездумно тратить деньги из-за стресса от высоких цен. Речь идет о новой тенденции doom spending («обреченные траты»), в ходе которой представители поколений Z и Y тратят деньги в качестве терапии из-за нервозности на фоне роста цен.