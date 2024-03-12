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19:28, 12 марта 2024Россия

Россиянин зашел в запрещенную зону и подорвался на мине

Брянский губернатор Богомаз: возле поселка Уборки на мине подорвался мужчина

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Местный житель подорвался на мине в окрестностях поселка Уборки Климовского района Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram.

По его словам, мужчина проигнорировал предупреждающие о минной опасности знаки и зашел в запрещенную зону. Спасти россиянина не удалось. На месте работают оперативные службы.

Богомаз также обратился к жителям региона, попросив их проявлять бдительность и не посещать запрещенные территории в приграничных населенных пунктах.

Ранее, в октябре 2023 года, похожий случай произошел в районе брянского села Новый Ропск. Там 68-летний мужчина и его 62-летняя супруга отправились в лес в километре от российско-украинской границы. В результате россиянин наступил на мину. Ему выжить не удалось. Пенсионерку госпитализировали с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями.

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      Константин Лысяков
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