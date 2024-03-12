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00:59, 12 марта 2024Культура

На Украине обвинили организаторов «Оскара» в замалчивании фильма о Мариуполе

«Общественное»: из «Оскара» вырезали награждение фильма 20 дней в Мариуполе
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Mike Blake / Reuters

Организаторы кинопремии «Оскар» вырезали из международной телеверсии момент вручения статуэтки режиссеру украинского документального фильма «20 дней в Мариуполе» Мстиславу Чернову. Об этом сообщил телеканал Суспільне («Общественное»).

Канал, получивший права на трансляцию сокращенной версии церемонии, обратил внимание, что в переданных компанией The Walt Disney Company записях отсутствует момент награждения по некоторым номинациям. С этой связи Суспільне выразил свое возмущение и показал зрителям полную версию.

Фильм «20 дней в Мариуполе» украинского режиссера Мстислава Чернова завоевал премию «Оскар» в номинации «Лучший документальный полнометражный фильм». Картина рассказывает о первых днях после начала специальной военной операции на Украине (СВО). Лента стала самым кассовым документальным фильмом в истории страны.

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      Марина Совина
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