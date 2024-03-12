На Украине задержали военного за попытку отравить командование ВСУ

СБУ задержала украинского военного за попытку отравить командование ВСУ

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала военного за попытку отравить командование Вооруженных сил республики (ВСУ) на запорожском направлении. Об этом ведомство сообщило в Telegram.

По данным украинской спецслужбы, военнослужащий действовал по заданию ФСБ России и планировал добавить ядовитое вещество в воду банно-прачечного комплекса.

Также утверждается, что задержанный передавал информацию о дислокации и перемещениях подразделений украинской армии. СБУ утверждает, что его якобы завербовали шантажом, похитив родителей, которые проживают в Луганской народной республике.

Ранее в Черкасской области Украины задержали митрофорного протоиерея канонической Украинской православной церкви (УПЦ). По данным силовиков, священник поддерживал в соцсетях Россию, распространяя «прокремлевские нарративы».