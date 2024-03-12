На Украине женщин массово задарили автомобилями

Украинкам стали в два раза чаще дарить автомобили на фоне закона о мобилизации

Уровень договоров дарения на женщин на Украине вырос более чем в два раза на фоне закона о мобилизации. О том, что украинкам стали в два раза чаще дарить автомобили, пишет «Страна.ua» в своем Telegram-канале со ссылкой на данные МВД Украины.

Как отмечается, уровень перерегистрации автомобилей на женщин через договоры дарения вырос на Украине в 2,3 раза за последний год. Если большую часть 2023 года таких случаев было около 200 в месяц, то в декабре их было уже почти 500, в январе — более тысячи, а в феврале — почти 1,3 тысячи.

Журналисты предполагают, что мужчины начали массово переписывать автомобили на своих жен из-за нового законопроекта о мобилизации. В частности, в первоначальной редакции закона содержалось предложение лишить уклонистов права распоряжаться и управлять автомобилями.

Ранее замглавы комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Егор Чернев назвал повышенные штрафы для уклонистов более эффективными, чем блокировку их счетов. По его словам, блокировка счетов негативно повлияет на экономику страны.