Названа предварительная причина крушения Ил-76 под Иваново

Shot: самолет Ил-76 упал под Иваново из-за технической неисправности

Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение под Иваново из-за технической неисправности. Такую предварительную причину назвал Shot в Telegram-канале.

По его информации, сразу после взлета у самолета появился дымный след от двигателя. Затем он загорелся, после чего часть двигателя отвалилась.

О падении военно-транспортного самолета в Ивановской области стало известно днем во вторник, 12 марта. Предварительно, борт упал в районе кладбища, когда пытался совершить посадку на местном аэродроме.

Как впоследствии уточнили в Минобороны, на борту самолета находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. Официальной информации об их судьбе пока нет.

