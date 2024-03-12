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13:40, 12 марта 2024Россия

Названа предварительная причина крушения Ил-76 под Иваново

Shot: самолет Ил-76 упал под Иваново из-за технической неисправности

Фото: Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти»

Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение под Иваново из-за технической неисправности. Такую предварительную причину назвал Shot в Telegram-канале.

По его информации, сразу после взлета у самолета появился дымный след от двигателя. Затем он загорелся, после чего часть двигателя отвалилась.

О падении военно-транспортного самолета в Ивановской области стало известно днем во вторник, 12 марта. Предварительно, борт упал в районе кладбища, когда пытался совершить посадку на местном аэродроме.

Как впоследствии уточнили в Минобороны, на борту самолета находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. Официальной информации об их судьбе пока нет.

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      Анастасия Шейкина
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