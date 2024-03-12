Названа причина возможного подорожания бананов

Эксперт ООН Лю: мировые цены на бананы могут вырасти из-за изменений климата

Мировые цены на бананы могут вырасти на фоне проблем, связанных с изменением климата, предрек эксперт Всемирного форума по бананам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Паскаль Лю, слова которого приводит «Би-би-си».

Специалист указал, что к подорожанию могут привести в том числе наводнения и сильные ветры. «Думаю, что изменения климата действительно представляют огромную угрозу для бананового сектора», — считает он.

Среди других причин, по которым бананы могут начать дорожать, Лю привел рост цен на удобрения, энергию и транспорт, а также дефицит кадров в отрасли.

Ранее директор Ботанического сада-института Дальневосточного отделения РАН Павел Крестов скептически оценил перспективу выращивания бананов в России из-за дороговизны и длительности процесса. «Нужны тропики, чтобы солнце было в зените каждый день, чтобы постоянно было влажно и тепло», — объяснил ученый.