Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:04, 12 марта 2024Из жизни

Переехавшая в Европу москвичка пожаловалась на транспорт и отсутствие жилья

«Лента.ру»: переехавшая в Нидерланды москвичка рассказала об отсутствии жилья

Фото: Stijn Hanegraaf / Unsplash

Переехавшая в Европу 19-летняя Алиса (имя изменено) из Москвы рассказала о неожиданных особенностях жизни в этой стране. Свои наблюдения она подробно описала в интервью «Ленте.ру».

Москвичка учится в нидерландском городе Роттердаме и жалуется, что даже комнату в общежитии ей пришлось искать несколько месяцев. Отсутствие жилья, с которым, по ее словам, сталкиваются многие, связано с тем, что в стране «чудовищный жилищный кризис». «Многие местные студенты признавались мне, что не представляют, как будут искать квартиры в будущем», — утверждает она.

Алиса отметила еще одну особенность Роттердама — проблемы с местным транспортом. Трамваи и автобусы, как она утверждает, ходят нерегулярно, хотя проезд стоит довольно дорого. Те, у кого есть машина, предпочитают крохотные автомобили, такие как Smart. При этом почти у всех есть велосипеды, и многие используют их даже для междугородних поездок.

Нидерландцы очень устойчивы к погодным переменам из-за специфики климата. Например, они ездят на велосипеде в снег, дождь, град без капюшона на голове. Наверное, поэтому в Нидерландах часто используют выражение, которое переводится как «не из сахара сделанный». Оно означает, что человек не может растаять от дождя, поэтому и бояться такой погоды не нужно

Алиса переехавшая в Нидерланды россиянка
Материалы по теме:
«Не знаю ни одного голландца, который балуется наркотиками» История россиянки, которая переехала в Амстердам
«Не знаю ни одного голландца, который балуется наркотиками»История россиянки, которая переехала в Амстердам
16 ноября 2020
«Здесь мужчины не подкатывают к девушкам» Москвичка в 17 лет переехала в Голландию. Как ее изменила эта страна?
«Здесь мужчины не подкатывают к девушкам»Москвичка в 17 лет переехала в Голландию. Как ее изменила эта страна?
26 апреля 2023
«Тут экономят на всем» История россиянки, которая уехала учиться в Нидерланды и удивилась местным порядкам
«Тут экономят на всем»История россиянки, которая уехала учиться в Нидерланды и удивилась местным порядкам
Сегодня

Ранее переехавшая в Армению россиянка призналась, что была шокирована, когда первый раз пришла в местную клинику. Она назвала частную медицину доступной для всех.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Парамонов
      Обсудить
      Последние новости

      Украинская ДРГ попыталась прорваться в Курскую и Белгородскую области. На границе идут бои, есть раненые

      Премьер Швеции захотел защитить остров в Балтийском море от России

      В США обвинили Россию и Китай в желании сорвать выборы с помощью ИИ

      В Совете Федерации заявили о праве России отменить акт о передаче Крыма УССР

      Злоумышленники задумали скормить ребенка огромному питону

      Бритни Спирс опубликовала новое обнаженное фото

      Мужчина пострадал при обстреле ВСУ в белгородском Шебекино

      В Тернопольской области произошел пожар на объекте инфраструктуры

      Известная британская певица рассказала о разрушении своей карьеры детьми

      Грузия заявила о намерении проводить прагматичную политику в отношении России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше