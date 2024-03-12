Описаны последствия удара БПЛА по зданию администрации в Белгороде

Мэр Белгорода Демидов: при ударе БПЛА по администрации повреждения получили окна

При ударе беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по зданию администрации в Белгороде повреждения получили окна и фасад. Такие последствия описал мэр города Валентин Демидов в своем Telegram-канале.

«Устройство врезалось во входную группу здания. Посечены окна, фасад», — написал он.

На опубликованных кадрах видны выбитые окна, а также часть поврежденного фасада. Надпись «Администрация Белгорода» также получила повреждения, на стене осталось только несколько букв.

Об атаке БПЛА ранее сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «В Белгороде в здание администрации города врезался БПЛА противника», — сообщил он.

В результате атаки пострадали две женщины. Одна из них получила осколочные ранения, вторая — контузию.