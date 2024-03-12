Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:54, 12 марта 2024Россия

Описаны последствия удара БПЛА по зданию администрации в Белгороде

Мэр Белгорода Демидов: при ударе БПЛА по администрации повреждения получили окна

Фото: Telegram-канал «ДЕМИДОВ»

При ударе беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по зданию администрации в Белгороде повреждения получили окна и фасад. Такие последствия описал мэр города Валентин Демидов в своем Telegram-канале.

«Устройство врезалось во входную группу здания. Посечены окна, фасад», — написал он.

На опубликованных кадрах видны выбитые окна, а также часть поврежденного фасада. Надпись «Администрация Белгорода» также получила повреждения, на стене осталось только несколько букв.

Фото: Telegram-канал «ДЕМИДОВ»

Об атаке БПЛА ранее сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «В Белгороде в здание администрации города врезался БПЛА противника», — сообщил он.

В результате атаки пострадали две женщины. Одна из них получила осколочные ранения, вторая — контузию.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Военный Ил-76 упал в Ивановской области. Экипаж увел горящий самолет от жилых домов

      Памела Андерсон попала в объектив папарацци без макияжа и вызвала споры в сети

      Глава Гагаузии попросила Россию поднять вопрос давления на автономию в ООН

      Звезда «Улиц разбитых фонарей» назвал наказание для уехавших из России звезд

      В Петербурге в подвале дома нашли БДСМ-клуб

      Российских дачников предупредили о популярных видах мошенничества

      В США заявили о разрушающем оборону ВСУ российском оружии

      Россиянам запретили сдавать квартиры посуточно без соблюдения одного правила

      Госдума приняла проект об освобождении от уголовного наказания за участие в СВО

      В Германии заявили об упадке вооруженных сил

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше