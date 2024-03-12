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14:31, 12 марта 2024Мир

Пентагон не получил деньги на замену поставленного Украине оружия

Politico: Пентагон не получил деньги на замену поставленного Украине оружия

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Пентагон не получил деньги на замену поставленного Украине оружия из-за промедления в Конгрессе США. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в Министерстве обороны США.

«Мы не смогли при имеющемся на сегодняшний день финансировании восполнить все, что мы уже предоставили Украине», — заявил высокопоставленный военный США.

По данным источников, Украина получила от Пентагона вооружение стоимостью в 10 миллиардов долларов, однако из-за «затора в Конгрессе» у военного ведомства до сих пор нет средств на возмещение запасов.

В Пентагоне ожидают, что средства на замену вооружения будут включены в запрос о выделении дополнительной помощи Украине, Тайваню и Израилю в размере нескольких миллиардов долларов, но данный законопроект до сих пор не получил поддержку в американском Конгрессе.

Высокопоставленный чиновник предупредил, что нехватка вооружения скажется на Вооруженных силах США, если Пентагон не получит финансирование для замены поставленного Киеву оружия.

9 марта президент США Джо Байден подписал законопроект о финансировании ряда федеральных ведомств США во избежание шатдауна. В их число не вошел Пентагон, финансирование которого должно быть согласовано до 22 марта.

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      Елизавета Мытарева
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