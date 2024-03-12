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12:05, 12 марта 2024Путешествия

Пилоты самолета с россиянами на борту увидели неопознанный объект в небе

Пилоты летевшего в Петербург самолета увидели неопознанный желтый шар в небе

Фото: Unsplash

Пилоты самолета российской авиакомпании с пассажирами на борту увидели неопознанный объект в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Инцидент произошел с лайнером, летевшим из Мурманска в Санкт-Петербург, в понедельник, 11 марта. Во время полета воздушного судна экипаж доложил, что наблюдал шар желтого цвета примерно в 15 километрах от него.

Отмечается, что ситуация не повлияла на безопасность рейса. По данным источника, посадка в аэропорту назначения прошла благополучно, никто из пассажиров не пострадал.

Ранее пилотов самолета российской авиакомпании , следовавшего из Махачкалы в Москву, пытались ослепить лазером зеленого цвета во время рейса. Несмотря на произошедшее, командир воздушного судна принял решение следовать на аэродром назначения

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