По всей Белгородской области объявили ракетную опасность

Белгородский губернатор Гладков сообщил о ракетной опасности по всему региону

На территории всей Белгородской области объявили сигнал ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«На территории всей Белгородской области объявлен сигнал ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам», — написал он.

Глава области призвал укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, таких как коридор, ванная, туалет и кладовая. Находящихся на улице граждан он попросил спуститься в укрытие или другое безопасное место.

Дополнение: спустя восемь минут Гладков опубликовал сообщение об отмене ракетной опасности.

Ранее стало известно, что при обстреле города Шебекино в Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины пострадал мужчина. Гладков уточнил, что житель получил ранения брюшной полости. По его сведениям, один из снарядов прилетел рядом с гаражным комплексом на территории промышленного предприятия.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.