Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
07:20, 12 марта 2024Экономика

Поставки сжиженных углеводородных газов из России в Азию взлетели

«Петромаркет»: вывоз углеводородных газов из России в Азию вырос в 1,8 раза

Фото: Yuka Obayashi / Reuters

По итогам 2023 года суммарные объемы поставок сжиженных углеводородных газов (СУГ, смесь пропана и бутана) из России в Азию взлетели в 1,8 раза в сравнении с показателем 2022-го и достигли уровня в 1,26 миллиона тонн. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные исследовательской группы «Петромаркет».

Речь идет в том числе об увеличении поставок СУГ в Турцию. В эту страну российские экспортеры в прошлом году отправили в общей сложности 543 тысячи тонн (прирост в 1,9 раза к уровню 2022-го). Несмотря на резкий прирост объемов поставок этого вида топлива из России в азиатские страны, основная доля вывоза по-прежнему приходится на европейские государства.

Экспорт в этом направлении по итогам прошлого года составил 2,32 миллиона тонн. При этом объемы поставок в ЕС за 12 месяцев сократились на 16,5 процента в годовом выражении, уточнили эксперты. В то же время они не стали раскрывать изменение географии вывоза в европейском направлении в разрезе отдельных стран.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил о резком росте поставок сжиженного природного газа (СПГ) из России в ЕС. Согласно его данным, отечественные экспортеры по итогам 2023 года нарастили вывоз СПГ в этом направлении на 38 процентов в сравнении с показателем 2021-го.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине появился некролог о зенитчике с фото на фоне Patriot. В чем ошиблось командование при размещении комплексов?

      Мэр раскрыл последствия атаки беспилотника ВСУ на нефтебазу в Орле

      Рособрнадзор ответил на вопрос о возможности пересдачи ЕГЭ на досрочном этапе

      Беременную от 12-летнего школьника учительницу обвинили в 23 преступлениях

      Губернатор раскрыл подробности уничтожения беспилотника в Брянской области

      Россиянка проехалась на узбекском поезде и описала его фразой «не пожелаю врагу»

      Юрист рассказала о малоизвестных правах россиян на отпуск

      Высылку украинских беженцев назвали выгодной для Европы

      Появились кадры пожара в промзоне в Нижегородской области после атаки ВСУ

      Поставки сжиженных углеводородных газов из России в Азию взлетели

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше