Поставки сжиженных углеводородных газов из России в Азию взлетели

«Петромаркет»: вывоз углеводородных газов из России в Азию вырос в 1,8 раза

По итогам 2023 года суммарные объемы поставок сжиженных углеводородных газов (СУГ, смесь пропана и бутана) из России в Азию взлетели в 1,8 раза в сравнении с показателем 2022-го и достигли уровня в 1,26 миллиона тонн. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные исследовательской группы «Петромаркет».

Речь идет в том числе об увеличении поставок СУГ в Турцию. В эту страну российские экспортеры в прошлом году отправили в общей сложности 543 тысячи тонн (прирост в 1,9 раза к уровню 2022-го). Несмотря на резкий прирост объемов поставок этого вида топлива из России в азиатские страны, основная доля вывоза по-прежнему приходится на европейские государства.

Экспорт в этом направлении по итогам прошлого года составил 2,32 миллиона тонн. При этом объемы поставок в ЕС за 12 месяцев сократились на 16,5 процента в годовом выражении, уточнили эксперты. В то же время они не стали раскрывать изменение географии вывоза в европейском направлении в разрезе отдельных стран.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил о резком росте поставок сжиженного природного газа (СПГ) из России в ЕС. Согласно его данным, отечественные экспортеры по итогам 2023 года нарастили вывоз СПГ в этом направлении на 38 процентов в сравнении с показателем 2021-го.