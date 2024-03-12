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15:26, 12 марта 2024Мир

Постпредство России при ООН анонсировало брифинг Борреля из «цветущего сада»

Постпредство России при ООН назвало Борреля представителем «цветущего сада»
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Постпредство России при ООН анонсировало брифинг главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля, назвав его представителем «цветущего сада». Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале представительство России при международной организации.

«Сегодня (...) пройдет заседание Совета Безопасности ООН по сотрудничеству между ООН и региональными и субрегиональными организациями в поддержании международного мира и безопасности. Брифинговать Совбез будет представитель "цветущего сада" господин Жозеп Боррель», — отмечается в заявлении.

Первый заместитель постпреда Дмитрий Полянский добавил, что Москва обязательно использует данное мероприятие как возможность «сказать господину Боррелю все, что о нем думаем».

Во время своего выступления осенью 2022 года Боррель сравнил Европу с садом, а остальную часть мира — с джунглями. По его мнению, остальные страны пытаются захватить «европейский сад» и уступают ему в развитии. Несмотря на критику, он отказался признавать свое высказывание проявлением расизма, однако принес извинения тем, кто воспринял его метафору как «колониальный европоцентризм».

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      Максим Габриелян
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