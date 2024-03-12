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13:41, 12 марта 2024Россия

Появились первые кадры после падения военного Ил-76 в Ивановской области

Опубликовано первое видео, сделанное после крушения Ил-76 в Ивановской области

Первые кадры после падения военного самолета Ил-76 в Ивановской области опубликовал Telegram-канал Mash. На ролике — первые минуты после крушения авиасредства.

Видео было сделано в лесополосе около деревни Подталицы, находящейся примерно в двух километрах от аэродрома «Северный», до которого не успел долететь борт. По данным источника, двигатель Ил-76 загорелся при взлете с аэродрома. По предварительной информации, ЧП случилось из-за попадания птицы в один из правых двигателей.

Экипаж, узнав о проблеме, хотел оперативно развернуть самолет на аэродром, пишет Mash. Борт сделал круг, но не успел долететь до места. Сейчас на месте крушения работают медики скорой помощи и спасатели.

Ранее Shot назвал другую причину крушения авиасредства. По его данным, Ил-76 упал под Иваново из-за технической неисправности.

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      Анастасия Алимпиева
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