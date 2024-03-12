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11:56, 12 марта 2024Бывший СССР

Премьер Грузии отреагировал на требование Арахамии освободить Саакашвили

Премьер Грузии Кобахидзе выразил сожаление в связи с требованиями Арахамии
Михаил Саакашвили

Михаил Саакашвили. Фото: Irakli Gedenidze / Pool / Reuters

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил сожаление в связи с заявлением главы фракции «Слуга народа» Верховной Рады Украины Давида Арахамии, выдвинувшего Тбилиси ряд требований для нормализации отношений. Его слова передает РИА Новости.

«Заявление Арахамии — это то, как проявляет отношение именно этот представитель украинской власти, что очень печально», — отметил Кобахидзе, добавив, что Грузия решительно поддерживает украинский народ и выражает солидарность с украинским государством.

Ранее Арахамия заявил, что для нормализации отношений с Украиной Грузии необходимо прекратить авиасообщение с Россией, «перестать помогать Москве» избегать западных санкций и освободить бывшего президента Михаила Саакашвили.

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      Валентин Карант
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