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17:13, 12 марта 2024Силовые структуры

Против угрожавшего жителям многоэтажки россиянина возбудили дело

В Москве следователи возбудили дело после угроз о насилии против полиции

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Москве следователи возбудили уголовное дело в отношении уроженца Дагестана, который сначала угрожал жителям многоэтажки на Алтуфьевском шоссе, а потом приехавшим на вызов полицейским. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина проходит обвиняемым по статьям 213 («Хулиганство») и 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ. Сейчас правоохранители допрашивают очевидцев, осматривают записи с камер видеонаблюдения и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Вечером 11 марта обвиняемый с ножом пришел к одной из квартир в доме на Алтуфьевском шоссе и начал стучаться в дверь, угрожая хозяевам и напоминая про несуществующий долг. Соседи вызвали оперативников, но неизвестный успел скрыться до их приезда.

Прибывшие на место силовики встретили в подъезде лифтера, который чинил застрявший на одном из этажей лифт. Внутри кабины оказался тот самый злоумышленник — после открытия дверей он бросился на полицейских с ножом, после чего один из них сделал предупредительный выстрел. Пуля отрикошетила в спину нападавшего, мужчину госпитализировали.

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      Варвара Митина
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