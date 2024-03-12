Против угрожавшего жителям многоэтажки россиянина возбудили дело

В Москве следователи возбудили дело после угроз о насилии против полиции

В Москве следователи возбудили уголовное дело в отношении уроженца Дагестана, который сначала угрожал жителям многоэтажки на Алтуфьевском шоссе, а потом приехавшим на вызов полицейским. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина проходит обвиняемым по статьям 213 («Хулиганство») и 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ. Сейчас правоохранители допрашивают очевидцев, осматривают записи с камер видеонаблюдения и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Вечером 11 марта обвиняемый с ножом пришел к одной из квартир в доме на Алтуфьевском шоссе и начал стучаться в дверь, угрожая хозяевам и напоминая про несуществующий долг. Соседи вызвали оперативников, но неизвестный успел скрыться до их приезда.

Прибывшие на место силовики встретили в подъезде лифтера, который чинил застрявший на одном из этажей лифт. Внутри кабины оказался тот самый злоумышленник — после открытия дверей он бросился на полицейских с ножом, после чего один из них сделал предупредительный выстрел. Пуля отрикошетила в спину нападавшего, мужчину госпитализировали.

