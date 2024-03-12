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21:37, 12 марта 2024Россия

Путин назвал самое мощное оружие России

Путин назвал консолидацию общества и преданность людей самым мощным оружием РФ

Президент России Владимир Путин назвал консолидацию общества и преданность людей Родине самым мощным оружием страны. Об этом сообщает ТАСС.

По словам политика, западные страны не учли этого, когда рассчитывали подавить Россию с помощью экономических санкций. «Они этого не учитывали и учитывать не могут», — отметил глава государства, пояснив, что для этого нужно быть гражданином России и частью ее культуры.

Путин добавил, что Россия уверенно смотрит в завтрашний день. «И в экономике, и в социальной сфере, и в сфере безопасности», — сказал он.

Ранее Путин заявил, что любые попытки расколоть общество в России являются предательством. Президент исключил возможность розни в стране и добавил, что власти никому не позволят сделать это. По словам Путина, без суверенной и сильной России невозможен прочный и стабильный миропорядок.

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      Марина Совина
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