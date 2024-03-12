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15:32, 12 марта 2024Силовые структуры

Раскрыто число сбитых украинских беспилотников около предприятия в Белгороде

В Белгороде росгвардейцы сбили два украинских беспилотника около предприятия

Фото: Leah Millis / Reuters

В Белгороде росгвардейцы сбили два украинских беспилотника около предприятия, которое пытались атаковать Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Белгородской области.

Сотрудники ведомства обнаружили и сбили беспилотник с применением стрелкового оружия и антидронового комплекса. Спустя час ВСУ снова попытались атаковать объект с помощью еще одного беспилотника, который также был уничтожен росгвардейцами. В результате падения оба аппарата сдетонировали, пострадавших на месте падения нет.

Ранее стало известно, что украинский беспилотник атаковал здание администрации Белгорода. Власти подтвердили этот факт.

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