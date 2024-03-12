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14:30, 12 марта 2024Россия

Беспилотник атаковал здание администрации Белгорода

Украинский БПЛА атаковал здание администрации Белгорода, есть пострадавшие

Фото: Leah Millis / Reuters

Украинский беспилотник атаковал здание администрации Белгорода. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В результате удара поврежден фасад, выбиты стекла и двери. Повреждения есть в том числе на втором этаже — там расположены кабинеты мэра города и его заместителей. Как уточнил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, пострадали две женщины. Одна получила осколочные ранения, вторая — контузию.

Мэр города Валентин Демидов также показал кадры последствий удара беспилотника. По его словам, устройство врезалось во входную группу здания.

Ранее Гладков сообщил, что число пострадавших из-за обстрелов города Шебекино Белгородской области увеличилось до трех. Еще двое получили ранения в селе Головино Белгородского района. До этого стало известно, что при обстреле Шебекино со стороны Вооруженных сил Украины пострадал мужчина, у него ранения брюшной полости.

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      Алина Гончарова
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