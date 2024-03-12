Число пострадавших из-за обстрелов Белгородской области увеличилось до пяти

Губернатор: пять человек пострадали из-за обстрелов Белгородской области

Число пострадавших из-за обстрелов города Шебекино Белгородской области увеличилось до трех. Еще двое получили ранения в селе Головино Белгородского района, сообщил во вторник, 12 марта, губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«К сожалению, количество пострадавших [в Шебекино] увеличилось до трех человек. В ЦРБ самостоятельно обратилась местная жительница — у женщины осколочные ранения лица и контузия», — написал он.

Машиной скорой помощи ее отправили в Белгородскую областную больницу. Пострадавшей оказывается вся необходимая медицинская помощь, добавил глава региона.