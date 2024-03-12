Разговор Байдена со спецпрокурором вызвал сомнения в его умственных способностях

Запись беседы Байдена со спецпрокурором Хером вызвала сомнения в остроте его ума

Опубликованная 250-страничная расшифровка записи разговора президента США Джо Байдена со специальным советником Министерства юстиции Робертом Хером вызвала сомнения в его умственных способностях. Подробности беседы американского лидера со спецпрокурором приводит Bloomberg.

Отмечается, что отчет спецпрокурора, в котором он описал Байдена как пожилого человека с плохой памятью, «вызвал политическую бурю», и это «затмило его решение» не предъявлять президенту обвинений в ненадлежащем обращении с секретными документами.

Согласно стенограмме, в ходе беседы Хер отметил, что описание Байденом того, как он получал свой ежедневный брифинг по разведке в качестве вице-президента, было «очень полезным». «Я молодой человек, так что это не проблема», — язвительно ответил политик.

В ходе пятичасового двухдневного интервью также было несколько ошибок и небрежных фраз от Байдена. Например, он не смог уточнить, в каком году не стало его сына Бо. После того как это сделал спецпрокурор, президент США переспросил его: «Это случилось в 2015 году?»

Кроме того, 81-летний политик не смог с уверенностью назвать год, когда он покинул пост вице-президента США и президентом страны стал Дональд Трамп.

Байден также язвительно прокомментировал обыск в его доме во время расследования. «Я надеюсь, вы не нашли никаких рискованных фотографий моей жены в купальнике. Что вы, вероятно, и сделали. Она красивая!» — сказал он.

Ранее в США сравнили попытки некоторых демократов сместить Байдена с должности главы государства и дать дорогу молодым с попытками отобрать ключи от машины у упрямого деда, отметив, что они так же безнадежны.