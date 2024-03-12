В США сравнили отставку Байдена с попыткой отобрать ключи у упрямого деда

WSJ: сместить Байдена не легче, чем отобрать ключи от машины у упрямого деда

Попытки некоторых демократов сместить президента США Джо Байдена с должности главы государства и дать дорогу молодым так же безнадежны, как попытки отобрать ключи от машины у упрямого деда. Такое сравнение привел обозреватель издания Wall Street Journal (WSJ) Уильям Макгерн.

Он отметил, что во время своего выступления в Конгрессе США с посланием американский лидер выразил уверенность, что он является «лучшим демократом», способным победить экс-президента Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах. По мнению журналиста, это проблема Белого дома заключается в том, что с этим мало что можно сделать. Он также допустил, что в ближайшие месяцы проблема «может только усугубиться».

Ранее Дональд Трамп обвинил Джо Байдена в злоупотреблении полномочиями для преследования соперника на предстоящих выборах.

Новые выборы президента США запланированы на ноябрь 2024 года. Дональд Трамп и Джо Байден рассматриваются как главные кандидаты на пост главы государства.