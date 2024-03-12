Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:44, 12 марта 2024Мир

В США сравнили отставку Байдена с попыткой отобрать ключи у упрямого деда

WSJ: сместить Байдена не легче, чем отобрать ключи от машины у упрямого деда
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Попытки некоторых демократов сместить президента США Джо Байдена с должности главы государства и дать дорогу молодым так же безнадежны, как попытки отобрать ключи от машины у упрямого деда. Такое сравнение привел обозреватель издания Wall Street Journal (WSJ) Уильям Макгерн.

Он отметил, что во время своего выступления в Конгрессе США с посланием американский лидер выразил уверенность, что он является «лучшим демократом», способным победить экс-президента Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах. По мнению журналиста, это проблема Белого дома заключается в том, что с этим мало что можно сделать. Он также допустил, что в ближайшие месяцы проблема «может только усугубиться».

Ранее Дональд Трамп обвинил Джо Байдена в злоупотреблении полномочиями для преследования соперника на предстоящих выборах.

Новые выборы президента США запланированы на ноябрь 2024 года. Дональд Трамп и Джо Байден рассматриваются как главные кандидаты на пост главы государства.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Глава ЦРУ назвал срок нового контрнаступления ВСУ. В качестве альтернативы Киеву предрекли «еще больше Авдеевок»

      Аналитик рассказал о поисках союзников Украины аэродрома для F-16

      Над Воронежем сбили беспилотник ВСУ

      В США сравнили отставку Байдена с попыткой отобрать ключи у упрямого деда

      Назван предел роста стоимости биткоина

      Карлсон рассказал американцам о пути возвращения Крыма в состав России

      Раскрыта судьба расчета уничтоженного на Украине ЗРК Patriot

      Сообщавшего о проблемах со сборкой Boeing нашли мертвым после дачи показаний

      Актер Джеймс Макэвой рассказал о травмах на съемках сцены оргии

      Мужчины и женщины перечислили самые необычные возбуждающие их вещи

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше