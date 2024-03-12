Республиканцы извинились за вечеринку с избиением Байдена
Представители Республиканской партии США извинились за избиение чучела президента страны Джо Байдена на вечеринке в штате Канзас. Об этом сообщает The New York Times (NYT).
Мероприятие организовали республиканцы округа Джонсон и назвали его «Великая вечеринка: дорога округа Джонсон к красному событию». В сети появились кадры, где участники события избивают мешок с головой и туловищем, который часто используется для тренировок по самообороне. К нему прикрепили маску, напоминающую лицо американского лидера.
Мария Холидей, председатель Республиканской партии округа Джонсон, сказала, что на мероприятии была представлена выставка «интерактивной самообороны», поэтому там был тренировочный мешок. Она добавила, что инцидент достоин сожаления, а маска вскоре была снята.
«Никто не собирал и не запрашивал никаких средств или пожертвований в обмен на использование "тренажера для обороны"», — заявила она.
Ранее сенатор-республиканец Томми Табервилл усомнился в способности Байдена произнести часовую речь обращения к американскому Конгрессу без перерыва на мороженое.