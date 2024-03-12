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13:16, 12 марта 2024Мир

Республиканцы извинились за вечеринку с избиением Байдена

NYT: республиканцы в Канзасе извинились за избиение чучела Байдена на вечеринке

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Представители Республиканской партии США извинились за избиение чучела президента страны Джо Байдена на вечеринке в штате Канзас. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Мероприятие организовали республиканцы округа Джонсон и назвали его «Великая вечеринка: дорога округа Джонсон к красному событию». В сети появились кадры, где участники события избивают мешок с головой и туловищем, который часто используется для тренировок по самообороне. К нему прикрепили маску, напоминающую лицо американского лидера.

Мария Холидей, председатель Республиканской партии округа Джонсон, сказала, что на мероприятии была представлена ​​​​выставка «интерактивной самообороны», поэтому там был тренировочный мешок. Она добавила, что инцидент достоин сожаления, а маска вскоре была снята.

«Никто не собирал и не запрашивал никаких средств или пожертвований в обмен на использование "тренажера для обороны"», — заявила она.

Ранее сенатор-республиканец Томми Табервилл усомнился в способности Байдена произнести часовую речь обращения к американскому Конгрессу без перерыва на мороженое.

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      Лина Пивоварова
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